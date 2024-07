Ascanio Celestini racconta le Fosse Ardeatine in “Radio Clandestina” ad Acquapendente

ACQUAPENDENTE – Sabato 20 luglio 2024 alle ore 21.00 l’attore, autore e regista propone “Radio Clandestina”, spettacolo in cui racconta l’occupazione nazista a Roma, partendo dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, per dare voce alle migliaia di familiari e amici colpiti dalla morte delle persone assassinate e sottolineando il valore della memoria e come il passato influisce sul nostro presente. Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano una colonna tedesca in via Rasella. Il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina, dieci italiani per ogni tedesco morto.

“Radio Clandestina”, che oltre allo spettacolo è anche un libro e un video, si fonda su circa 200 interviste, a testimoniare che questa non è soltanto la storia di quei tragici giorni, ma qualcosa di vivo e ancora riconoscibile nella memoria di una intera città: è la storia delle donne che vanno a cercare i loro uomini, delle mogli che lavorano negli anni Cinquanta e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la tramandano.

“A cielo aperto” è una rassegna promossa dal Teatro Boni in collaborazione con il Comune di Acquapendente e con il sostegno della Regione Lazio. L’Anfiteatro Cordeschi si trova ad Acquapendente (VT) in Via Onanese 3. I biglietti si possono prenotare anche online sulla piattaforma Vivaticket. Per informazioni: 334.1615504 – www.teatroboni.it.

Dal 19 al 21 luglio Ascanio Celestini è anche a Trevinano di Acquapendente con il workshop di narrazione “Laboratorio sul raccontare, come e perché”, nell’ambito delle residenze artistiche del Teatro Boni, promosse nell’ambito del progetto PNRR “Trevinano Ri-Wind” per la rigenerazione urbana e culturale della frazione aquesiana. Un’occasione, insieme a un grande attore, per conoscere la struttura del racconto, che non è solo una maniera per poter raccontare, ma anche e soprattutto un mezzo per comprendere il racconto degli altri. Questi gli orari: venerdì 10.00-13.00 – 14.30-19.30; sabato 10.00-13.00 – 14.30-18.30; domenica 10.00-13.00 – 14.30-16.00. Domenica 21 luglio alle 18.00 i partecipanti presentano i loro lavori di narrazione e inoltre, sempre nell’ambito del progetto “Trevinano Ri-Wind”, è prevista in contemporanea una degustazione gratuita di vini e prodotti tipici della Tuscia guidata da Carlo Zucchetti.

Da ricordare che il giorno prima dello spettacolo di Celestini, venerdì 19 luglio, l’Anfiteatro Cordeschi ospita alle ore 21.00 “Passione in movimento”, spettacolo a cura di Flamenco nel Cellaio e Orvieto Tango Flamenco, con coreografie di Paz Tejero e con Alessandra Focarelli, Emiliana Galli, Fabriana Cinque, Laura Gasparri, Monica Martellini, Maria Paz Tejero, Valentina Marini. L’appuntamento rientra nel cartellone collaterale “A cielo aperto Expo 2024” con mostre, performance e concerti fino al 31 agosto.