Ail Viterbo, la presidente Patrizia Badini al convegno nazionale Ail su ambiente e salute

VITERBO – La presidente dell’Ail Viterbo Patrizia Badini ha partecipato a Roma al quarto convegno nazionale dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi, mieloma, dal titolo “Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili di vita”.

La manifestazione ha visto esperti nel campo della medicina, delle scienze sociali e ambientali, esponenti delle istituzioni e dell’associazionismo a confronto sulle correlazioni esistenti tra inquinanti ambientali e salute dei cittadini. Tra gli intervenuti il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e l’epidemiologo Franco Berrino. “È stato un onore essere tra i relatori del convegno – afferma la presidente Badini -. Nel mio intervento, dal titolo “Salute e Ambiente un binomio inscindibile. Scenari possibili”, ho avuto modo di sottolineare i rischi per la salute e il benessere delle persone in relazione all’inquinamento e agli stili di vita e quanto sia importante adottare politiche di tutela ambientale a favore delle comunità, con iniziative di ampio respiro che possano portare a un miglioramento generale della salute delle persone. In questo ambito, ho poi portato all’attenzione l’importante ruolo sociale che la nostra delegazione svolge nella Tuscia e all’interno dell’Ail a livello nazionale. Siamo una delle realtà di volontariato più vitali della provincia di Viterbo e un solido punto di riferimento per i malati e le loro famiglie, nonché per il sistema sanitario”.