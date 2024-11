L’Anpi Civitavecchia sostiene lo sciopero del 29 novembre

CIVITAVECCHIA . Riceviamo e pubblichiamo:

“L’ANPI sezione di Civitavecchia sostiene lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL per la giornata del 29 novembre.

La situazione reale del Paese evidenzia il peggioramento delle condizioni di lavoro con attacchi ai diritti e al salario, la crescita delle disuguaglianze, la ingiustizia del sistema fiscale.

Tra le ragioni dello sciopero si chiede altresì il rispetto delle libertà costituzionali e il ritiro del DDL sicurezza, che prevede nuovi reati e aumenti di pena nei confronti di chi lotta per il posto di lavoro, per una casa e per migliorare le proprie condizioni di vita.

L’ANPI di Civitavecchia parteciperà alla manifestazione che si svolgerà a Roma il 29 novembre invitando tutti e tutte a partecipare.

Si informa tra l’altro che la CGIL ha organizzato 2 pullman con partenza alle 7.30 dal piazzale del Tribunale; è preferibile prenotarsi”

ANPI Civitavecchia