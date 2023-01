Ladispoli. Aggiornamento tessera elettorale, apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale comunica che le l’Ufficio elettorale è aperto in via straordinaria per la consegna per la consegna del tagliandino di aggiornamento della tessera elettorale nelle vie che hanno subito variazione di sezione. Gli uffici sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 17:30.

Per l’avviso e l’elenco delle vie interessate dal cambio di sezione https://www.comunediladispoli.it/elezioni-regionali-apertura-straordinaria-dellufficio-elettorale-per-la-consegna-del-tagliandino-di-aggiornamento-della-tessera-/notizia