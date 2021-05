Civitavecchia. Le famiglie Zacchei e Pica adottano e curano largo Monsignor D’Ardia

CIVITAVECCHIA – Piccolo restyling in largo Monsignor d’Ardia. L’area adottata dalla famiglia Zacchei/Pica è stata interessata da una manutenzione delle panchine e delle aiuole con il ripristino del pratino sotto l’albero dell’olmo con un nuovo impianto di irrigazione che presto sarà messo in funzione.

Un investimento cospicuo frutto di un patto di collaborazione tra cittadini e amministrazione attivato dalle stesse famiglie Pica e Zacchei.

E domani domenica 9 maggio alle ore 18 sarà celebrata dal vescovo Monsignor Ruzza una preghiera in onore della festa della mamma Maria protettrice, mese Mariano alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco proprio nei pressi della zona appena adottata.