Civitavecchia. La CRI ringrazia Pietro e Raffaele Cavallaro

CIVITAVECCHIA – I Volontari della Croce Rossa di Civitavecchia ringraziano ancora una volta Pietro e Raffaele Cavallaro per il sostegno ed in particolare per la donazione di un nuovo autoveicolo. Importante gesto che si aggiunge al costante supporto che l’azienda “Grandi sollevamenti & Servizi” da sempre fornisce alla Croce Rossa e alle associazioni di Volontariato del territorio, la cui importanza si comprende ancora di più se si considera che, in questo particolare momento, verrà utilizzato per la raccolta e consegna di beni di prima necessità alle numerose famiglie assistite, molte della quali colpite dall’emergenza Covid19 che sta segnando ancora oggi numeri preoccupanti.

“Sentinella di umanità, da cui prendere esempio – commentano dalla Croce Rossa locale – Pietro Cavallaro si è sempre distinto per la sua generosità e senso di altruismo e verso il quale i Volontari C.R.I. nutrono profonda gratitudine e riconoscenza”.