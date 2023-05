Civitavecchia, Fratelli d’Italia: truffe agli anziani, conoscerle per evitarle

CIVITAVECCHIA – Sempre attenti alle politiche della sicurezza, delle quali Fratelli d’Italia, ne fa uno degli obiettivi politici fondamentali, il Coordinamento del Circolo territoriale “Giorgio Almirante”, ha inteso organizzare una conferenza avente ad oggetto: Truffe agli anziani – Conoscerle per evitarle. L’incontro, con ingresso libero e gratuito, al quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini, si terrà, con inizio dalle ore 17.30 di giovedì 11 aprile p.v., presso la sede del circolo in Civitavecchia, via G. Carducci, n. 29 (rione San Giovanni – zona mercato). Durante l’evento, che sarà esposto dal criminologo ed ex comandante della polizia locale di Civitavecchia e Tarquinia, Dr. Remo Fontana, con la presentazione e moderazione del Coordinatore locale, Dr. Paolo Iarlori, verranno illustrati i raggiri più frequenti perpetrati dai malfattori nei confronti degli anziani e non ed alcuni dei reati predatori più comuni, a cui seguiranno alcuni semplici consigli, atti ad evitare di caderne vittime. L’informazione, il passaparola e la conoscenza, sono i metodi più efficaci per prevenire e tentare di contrastare questo genere di reati, i cui esecutori, con viltà, approfittano quasi sempre delle categorie sociali più deboli, facendo soprattutto leva, sulla sensibilità ed i loro affetti