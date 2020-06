Civitavecchia. Farmacie comunali chiuse per inventario

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia Servizi Pubblici avvisa la cittadinanza che, per esigenze organizzative e di redazione dell’inventario, le farmacie comunali gestite da CSP saranno chiuse per la intera giornata così come da calendario che sinteticamente si indica di seguito:

1 luglio 2020 Farmacia Matteotti – Viale Giacomo Matteotti, 146;

2 luglio 2020 Farmacia Stazione – Piazzale Scipione Matteuzzi, snc;

3 luglio 2020 Farmacia Cisterna – Viale Palmiro Togliatti, 12;

4 luglio 2020 Farmacia Calamatta – Piazza Calamatta, 19;

6 luglio 2020 Farmacia Aurelia – Via Nicolò Paganini, 7;

7 luglio 2020 Farmacia Boccelle – Via Ezio Maroncelli, snc c/o IperCoop.