Usi civici, Petrelli scrive al Dott. Marian presidente Università Agrarie Lazio

CIVITAVECCHIA – Da Vittorio Petrelli riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta indirizzata al Dott. Marcello Marian, Presidente dell’Associazione regionale delle Università Agrarie del Lazio:

“Gentile Dott. MARIAN,

abbiamo letto con interesse il Suo intervento pubblico sulla delibera della Giunta regionale che è stata approvata sui terreni coincidenti con la Tenuta delle Mortelle. Nel suo intervento Lei dichiara che “l’unico organo a dirimere queste situazioni è il Commissario agli Usi Civici” questo è vero ma nella situazione di Civitavecchia si sono registrate una serie di anomalie e di sviluppi importanti tali per cui lo stesso Commissariato ha ufficialmente invitato, con apposito verbale 23/2019, che Le allego per Sua conoscenza, a dirimere la questione in via amministrativa a Regione, Comune ed Università Agraria di Civitavecchia.

L’ elemento che ha indotto il Commissariato ad una posizione del genere è stato Il ritrovamento delle aste giudiziarie (1827) che ne decretavano l’allodialità( e che non emersero nella causa originaria),atti che hanno consentito finora la vittoria di tutti i procedimenti giudiziari in corso!

Quella delibera purtroppo non è esaustiva della questione, seppure segni un’attenzione che finora non c’era mai stata, pertanto, se questo atto non rappresenti una mera iniziativa elettoralistica, sarebbe doveroso, da parte dell’assessore Righini, promuovere quel Tavolo che lo stesso Commissariato ha invitato ufficialmente a realizzare.

Sarà anche l’occasione per verificare quanto siano sincere le ultime dichiarazioni della stessa Università Agraria che sia giunto il momento della collaborazione istituzionale”