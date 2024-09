Tpl: Dal 16 settembre scatta l’orario invernale

CIVITAVECCHIA- Tornano le linee Studenti e riparte il servizio SCUOLABUS venerdì 13 settembre 2024 – Civitavecchia Servizi Pubblici Srl informa gli utenti del Trasporto Pubblico Locale che da lunedì 16 settembre 2024 entreranno in vigore gli orari scolastici e invernali.

Il dettaglio al seguente link:

https://site847219.mozfiles.com/files/847219/LINEE_URBANE_2024_2025_orario_invernale-1.pdf

Con il nuovo anno scolastico CSP srl riprende il servizio di trasporto per tutti gli studenti che frequentano le scuole del territorio comunale: riprenderà, infatti, servizio SCUOLABUS per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e saranno riattivate le linee TPL Studenti per le scuole superiori. Il sistema tariffario e le agevolazioni studenti non hanno subito variazioni; tutto ciò anche per permettere di ampliare un sempre più ricorrente utilizzo del servizio pubblico nelle tratte urbane.

La presenza di CSP è anche nel servizio scuolabus, la cui flotta gialla trasporterà per tutto l’anno scolastico gli utenti/alunni che ne hanno fatto richiesta.

Per informazioni e dettagli consultare il sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it alla sezione “TRASPORTO PUBBLICO” e “SCUOLABUS”.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl