Solidarietà all’ex assessore Vitali da lista Grasso e Civitavecchia 2000

CIVITAVECCHIA – “Il Polo Democratico “Lista Grasso”condanna con forza quanto accaduto all’ex assessore Dimitri Vitali.

L’uso della violenza non può e non deve essere consentito in nessun ambito, in nessuna sede e per nessun motivo.

Purtroppo l’episodio sembra molto simile a quello occorso all’ex assessore Perello lo scorso anno.Il gruppo augura all’amico Dimitri, cui va la più sentita solidarietà, una pronta guarigione. “

Da Alessandro Scotto, Civitavecchia 2000: “L’ex assessore Dimitri Vitali è stato recentemente vittima di una grave aggressione al mercato locale, un evento che ha profondamente colpito la nostra comunità.Molti cittadini, associazioni e istituzioni hanno già espresso il loro affetto e condanna per l’accaduto, utilizzando i social media per manifestare vicinanza e sdegno. In questo momento difficile, siamo tutti uniti nel condannare ogni forma di violenza e nel sostenere Vitali e la sua famiglia. La nostra comunità deve rimanere compatta e solidale, lavorando insieme per un futuro più sicuro e rispettoso per tutti”