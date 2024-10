Segnaletica stradale, interventi di messa in sicurezza nei pressi delle scuole cittadine

CIVITAVECCHIA – Proseguono gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale nel territorio comunale. In questi giorni gli operatori di CSP sono intervenuti in Via dell’Immacolata all’intersezione con Via della Polveriera per il rifacimento degli attraversamenti pedonali nell’intera area adiacente la scuola cittadina; interventi anche a Piazza Verdi per il rifacimento delle strisce pedonali di fronte all’istituto scolastico.

Nella settimana dal 23 al 27 settembre gli interventi hanno interessato anche Via Leopoli all’intersezione con Via Morosini per la messa in opera di dissuasori pedonali mancanti; Viale Guido Baccelli per la rimozione e sostituzione di paline e cartelli; Via Braccianese Claudia per il rifacimento della fermata bus all’altezza dell’autoparco comunale; Via Flavioni e Via Pietro Nenni per la sostituzione di transenne para pedonali.

Prossima settimana il programma dei lavori prevede il proseguimento del rifacimento degli attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole di San Gordiano, Via Apollodoro e Borgata Aurelia; il rifacimento della segnaletica orizzontale in orario notturno del tratto che va da Via Aurelia Sud al porticciolo “Riva di Traiano” e del tratto da Via Terme di Traiano alle Terme Taurine

CSP Servizi Pubblici