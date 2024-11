Il Comitato Democrazia Costituzionale di Civitavecchia sostiene lo sciopero contro le politiche del governo Meloni

CIVITAVECCHIA – “Il Comitato per la Democrazia Costituzionale di Civitavecchia sostiene lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL venerdì 29 novembre.

Partecipiamo alla manifestazione territoriale di Roma nella giornata di mobilitazione e di lotta contro le politiche del governo Meloni che continua a colpire i lavoratori e i pensionati con attacchi al salario e ai diritti, aumentando povertà e disuguaglianze, con tagli alla spesa per la scuola, la ricerca, la sanità, privando in particolare i ceti più poveri della popolazione di sostegno e servizi pubblici fondamentali. Mentre, d’altra parte, aumenta le spese militari e sostiene la guerra, accresce l’ingiustizia fiscale a favore delle grandi ricchezze, dei superprofitti e dell’evasione fiscale dei soliti amici.

Mobilitiamoci per cambiare la manovra di bilancio per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni, il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali orientate alla transizione ecologica. Per dire basta a guerre e spese militari, per contrastare leggi repressive e ingiuste verso chi lotta per affermare diritti, giustizia e libertà”

Comitato per la Democrazia Costituzionale – Civitavecchia