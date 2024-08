Fuochi di Ferragosto Civitavecchia, modifiche alla circolazione e misure di sicurezza

CIVITAVECCHIA – Ordinanza di interdizione al transito e alla sosta delle persone e/o mezzi, a partire dalle ore 19,00 del 15 agosto 2024, fino alla termine della manifestazione pirotecnica, nell’area demaniale, indicata, come area di sicurezza posta tra lungomare Pirgo – Piazza Betlemme e piscina Marco Galli, con obbligo di stazionamento su e fino a Via Duca degli Abruzzi, Lungomare Ammiraglio Thaon De Revel, con interdizione assoluta alla battigia di competenza, nonché chiusura del chiosco bar “Isolotto del Pirgo” e di tutti gli stabilimenti balneari posti nell’area di sicurezza dalle ore 19,00 del giorno 15 agosto p.v. fino alle ore 7,00 del giorno 16 agosto con obbligo per i gestori di tali imprese, di provvedere al ritiro e/o chiusura di teli orizzontali, ombrelloni e alla eventuale messa in sicurezza delle cose infiammabili, come misure precauzionali antincendio