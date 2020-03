“Volontari… un insieme di pensieri”

CIVITAVECCHIA – In questo periodo per evitare il diffondersi del contagio ci hanno messo in “quarantena” e voi operatori vi siete trovati soli senza il nostro ruolo di traino e di sostegno, nonostante la paura vi presentate tutte le mattine al vostro posto di lavoro accanto ai ragazzi, noi volontari ci sentiamo di esprimere la nostra gratitudine per quello che fate, continuate cosi’ con la vostra disponibilità, amicizia e pazienza…

in questi anni abbiamo apprezzato il vostro impegno in una realtà quotidiana molto faticosa.

Il nostro pensiero costante è per voi, d. Egidio è li con voi e con noi… e con le sue parole: sempre al centro il cuore e camminate insieme.

Un grazie e un pensiero al nostro Presidente Avv. Messina, a tutti gli Amministratori, al personale della cooperativa “Le Ali del Ponte” e al personale tutto della nostra Associazione “Il Ponte” e de” La Formica”.

Iole Massarelli – Responsabile dei Volontari dell’Associazione “Il Ponte”