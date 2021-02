“Vaccino anti-Covid: complimenti alla professionalità del San Paolo”

CIVITAVECCHIA – Lettera in Redazione di Fabrizio Barbaranelli:

“Mi sono recato questa mattina all’Ospedale San Paolo per la vaccinazione anti Covid. Ritengo doveroso complimentarmi con la direzione Asl per l’organizzazione e con il personale addetto per la professionalità e la cortesia che manifesta nell’espletare questo delicato compito. In una fase come l’attuale caratterizzata da tanto disorientamento, trovare un ambiente funzionale e capace di accogliere nel migliore dei modi contribuisce alla credibilità del nostro sistema sanitario e lo fa sentire vicino ai cittadini”.

Fabrizio Barbaranelli