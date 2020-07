“Saluto a Luciano ed Ernesto Mori”

CIVITAVECCHIA – Lettera in Redazione.

“Abbiamo dato oggi l’ultimo saluto a Luciano Mori. Non è passato molto tempo da quando si accomiatò da noi Ernesto Mori. Due cugini, due fratelli e per noi che dividemmo con loro straordinarie vicende politiche sindacali ed umane, due amici, due compagni.

Ricordarli significa ricordare una intera generazione e dare testimonianza di un’epoca che sembra lontanissima tanto forte è la frattura tra ieri ed oggi.

Due persone d’altri tempi verrebbe da dire a volere con ciò far emergere un sistema di valori che sembrano superati in questa fase: la coerenza, la fedeltà agli ideali, l’impegno disinteressato, la lealtà verso gli amici e le organizzazioni, l’amore per la città.

E’ in nome di questi valori che in loro si incarnarono che gli amici e i compagni che con Ernesto e Luciano divisero tante significative esperienze vogliono ricordarli”.

Fabrizio Barbaranelli – Piero Alessi – Eraldo Riccobello – Franco Boriello – Clemente Longarini – Nicola Porro – Anna Bruno – Anna Tornari – Giorgio Gargiullo – Claudio Galiani – Enzo Fantozzi – Massimo Castellucci – Rita Busato – Franco Romagnoli – Maurizio Oroni – Paola Angeloni – Gino Ili – Umberto Urbani – Franco Grassi – Edoardo La Rosa – Benedetto Salerni