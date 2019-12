“Quest’anno riportiamo le Pastorelle alla chiesa della Madonnella”

CIVITAVECCHIA – È nel segno della condivisione che le luci colorate del santo Natale quest’anno illumineranno le pastorelle che hanno piacevolmente aderito all’invito di suonare davanti alla chiesetta in via della Madonella.

Questo inedito appuntamento avrà una cornice veramente suggestiva: le vecchie mura di quella chiesa accuratamente adornata dagli abitanti di quella zona con luminarie e stelle luminose per rendere più vicino al centro della città la sua periferia.

“Ci sono anziani della zona che per il freddo per la distanza non hanno più avuto il piacere di ascoltare le tradizionali pastorelle di natale noi con questa iniziativa speriamo si possa arrivare anche a questo, ci fa piacere pensare di essere stati di compagnia almeno per quella sera”.

Invitiamo tutta la cittadinanza per il 23 dalle ore 21.30 a notte inoltrata a raggiungere via della Madonella e condividere fisicamente un inedito appuntamento con le pastorelle.

Con l’occasione vogliamo ringraziare:

Il Consigliere Comunale Giancarlo Frascarelli

La Nuova Vetreria Baccelli

E.V.A. Dog Civitavecchia

Ristorante Il Lupacante & Kilogrammo

Fare Verde ONLUS Gruppo di Civitavecchia

L’Agricola Civitavecchia

Celestini Moto

Gli abitanti della Madonella e via Giovanni Maria Fattori