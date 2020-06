CIVITAVECCHIA – Lettera in Redazione di Gianfranco Forno:

“Spettabile Redazione,

vorrei conoscere il motivo per il quale nella giornata odierna non è stato provveduto al ritiro dei rifiuti organici alimentari di via degli Orti nel tratto dall’incrocio con via Montanucci e via della Quercia.

Risultano prelevati i rifiuti solamente nella strade trasversali al tratto di via degli Orti indicato”.

Gianfranco Forno