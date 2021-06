“Perché la carta non viene ritirata?”

CIVITAVECCHIA – Lettera in Redazione di Marco Pernici:

“Spett.le Redazione,

questa mattina uscendo di casa ho visto questo spettacolo: cartoni accatastate sulla strada, vicino ai cassonetti condominiali per la carta, che porta agli uffici del Giudice di Pace.

Mi sono domandato il perché fossero fuori ed il perché non siano stati raccolti visto che gli operatori del CSP erano già passati.

Ebbene, con mia meraviglia, ho scoperto che erano stati gli stessi operatori a depositarli in quel posto.

Vorrei domandare la ragione per cui non sono stati portati via visto che erano piegati ed inoltre perché buttarli in mezzo alla strada e non lasciarli nel cassonetto.

Ci lamentiamo che la città è sporca e incolpiamo i cittadini, invece, come in questo caso, non sono soltanto i cittadini a rendere poco accogliente la città ma anche chi è preposto a ripulirla.

Dopo il passaggio del compattatore, la via, che prima era quasi decente, si ritrova con questo deposito di cartone e trasformata in un prato di foglietti di carta caduti dallo stesso compattatore”.

Marco Pernici