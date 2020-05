“Incubo al Bellosguardo”

CIVITAVECCHIA – Lettera in Redazione di Gioia Re:

“Nel valzer dei tamponi, negativo, positivo, negativo a distanza di 48 ore, è tutto un rimbalzare di risultati.

Se si trattasse di numeri al lotto, (peccato che le ricevitorie siano chiuse per coronavirus), qualcuno più fortunato avrebbe la soddisfazione di un bel terno secco.

Ma al di là, di ogni ironia, in discussione sono le vite di soggetti fragili, termine quanto mai abusato, senza mai approfondirne il vero significato, ed entrare nel cuore del problema.

Le RSA, ‘sorvegliate speciali’, sono l’anello debole della catena in termini di gestione.

La politica di isolamento è piena di lacune, prova ne è che tutte le Residenze sono sotto inchiesta.

Il personale, primo, ad essersi infettato, è stato sostituito in corsa, da operatori senza nessun training, buttati in campo sin dalla prima ora di servizio.

I nostri anziani, sballottati da una stanza all’altra agli ordini delle ASL sempre più confusi, soli, amareggiati unico contentino la video telefonata che poco soddisfa l’ansia dei familiari, al contrario la accresce.

Ha ragione Giampiero Mughini quando dice ‘mi piace ricordare il numero dei decessi più di 30.000, ormai ci siamo abituati anche agli orrori!’.

La verità è sempre la stessa: i burattinai che dirigono la pièce dal titolo Covid 19 hanno come unica preoccupazione la visibilità mediatica, non la vita e il dolore delle persone”.

Gioia Re – Giornalista Rai Senior