“Il mio certificato on line di residenza a Civitavecchia? L’ho chiesto al comune di Milano!”

CIVITAVECCHIA – Lettera in Redazione di Marco Pernici:

“Gentile Redazione,

mi occorreva un certificato di residenza in carta libera, fiducioso ho aperto il sito web del Comune di Civitavecchia (sito che i miei alunni avrebbero realizzato meglio), speranzoso di richiederlo ed averlo online.

Ebbene la mia speranza si è subito trasformata in delusione, perché, in questa Città (sic) non esiste la possibilità di richiedere ed avere certificati online.

Sembra una barzelletta ma vi racconto come ho avuto il mio certificato di residenza in pochi secondi.

Sono entrato nel sito web del Comune di Milano con il mio SPID ed ho richiesto il certificato di residenza che ho potuto immediatamente

scaricare in formato pdf.

Questa è Civitavecchia nell’anno 2021, degradata, sporca e con servizi preistorici”.

Marco Pernici