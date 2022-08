“Il Giardino degli Etruschi, una eccellenza dell’agricoltura locale”

LADISPOLI – Lettera in Redazione di Franco Conte:

“Oggi conosciamo il Giardino degli Etruschi, un luogo magico, situato nelle campagne al ridosso di Ceri, una eccellenza del territorio che si affaccia sempre più sul turismo e offerta, un luogo in cui si possono assaggiare piatti tipici con prodotti dell’orto, un luogo in cui passare una giornata, una festa, un semplice break…una indimenticabile serata a lume di candela sotto un cielo di stelle, circondato da natura e armonia, il proprietario ,il giovane attraente Fabio Corneli, che con le sue conoscenze, eccellenze nel mondo dell’agricoltura della coltivazione e nella preparazione dei prodotti….avrebbe potuto esportare il tutto al di fuori dei confini nazionali, invece ha preferito restare e crescere qui, ormai è già un luogo amato non solo dal comprensorio , la sua passione e bravura condita con gentilezza, stanno facendosi strada, i prodotti coltivati personalmente, i suoi piatti, i suoi preparati sott’olio, sono per tutti noi una nota di orgoglio, nonché una delizia per il palato…invito a passare anche una mezza giornata in questo luogo magico, pieno di armonia e natura, ne sarete assorti e non potrete fare a meno di tornarvi, perché ho voluto presentarvi questa realtà? Semplicemente perché quasi sempre si sente parlare di aperture di grandi supermercati grandi negozi,.. grandi realtà…ma sono multinazionali, grandi cooperative…ecc … parlando di Fabio Corneli e del giardino degli etruschi si parla di persone che si sono fatte da sole, e Fabio è una di queste… quello che oggi lo sta portando a farsi conoscere e apprezzare è tutto grazie alla sua passione, alla sua forza di volontà, alla sua bravura, alla sua dedizione… ma soprattutto grazie alla sua semplicità. Il nostro comprensorio è sempre più ricco, e grazie a tutte le realtà come quella di Fabio, ci stanno conoscendo e apprezzando in tutto il mondo”.

Franco Conte