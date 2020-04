“Faremo meta tutti insieme”

CIVITAVECCHIA – Lettera del Presidente del Civitavecchia Rugby Centumcellae, Andrea D’Angelo, a giocatori, tecnici, dirigenti e famiglie.

“Cari ragazzi e ragazze, tecnici, staff e genitori del Rugby Civitavecchia, mai avrei pensato di dover gestire una situazione sportiva di questi tipo che ha coinvolto un pianeta intero influenzando la vita pubblica, privata e sociale delle generazioni di oggi e di domani.

Il mondo del Rugby attraverso la sua massima espressione la FIR, ha per prima deciso di annullare tutti i campionati sportivi e con essi tutte le attività a loro collegate comprese le nostre, scegliendo di sacrificare le mete e gli obiettivi prefissati a fronte di tutelare il bene più importante che abbiamo: la nostra salute.

Nonostante tutto siamo andati avanti e lo abbiamo fatto dalle nostre case, lontani, ma uniti dallo spirito che ha sempre distinto questo nostro amato sport, il concetto di famiglia.

Le foto, i video, le storie di vita quotidiana hanno dimostrato che non è venuta meno la voglia di andare avanti e di provare tutti insieme a superare questo momento di difficoltà globale in vista della riapertura della prossima stagione agonistica attendiamo indicazioni dei DCPM del Governo.

Ma la nostra è una disciplina che più di ogni altra sarà difficile da gestire nel rispetto del distanziamento sociale in quanto il Rugby è uno Sport che si basa sul contatto fisico.

Nonostante il grande impegno che ci avete messo la stagione 2019-2020 è stata interrotta bruscamente da questo ormai noto nemico invisibile e questo lascerà un segno indelebile nelle nostre vite.

Ciò nonostante sono fiducioso che ben presto ci lasceremo alle spalle il grande vuoto che questi mesi ci ha lasciato dentro e potremo riprendere le attività il più presto possibile come sempre con un solo unico obiettivo: fare meta tutti insieme.

Un caloroso abbraccio a distanza”.

Andrea D’Angelo Vostro Presidente