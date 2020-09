“Con la ruota panoramica Ladispoli dimostra che è sempre un passo avanti”

LADISPOLI – Lettera in Redazione di Franco Conte:

“Immaginiamo natale, con la sua atmosfera di festa, una piazza Marescotti gremita di attrazioni, le famiglie a godersi la serata e i bimbi felici che è arrivato natale….il tutto con sullo sfondo la meravigliosa ruota panoramica,….sarebbe un natale magico per tutti noi, ma soprattutto per i più piccoli, guardare Ladispoli dall’alto tutta illuminata a festa, ….con sottofondo di musica natalizia, verrebbero da ogni luogo per fare un giro sulla ruota panoramica, è veramente bella, e porterà sicuramente persone nella nostra città, di cui tutto l’indotto commerciale ne gioverà,….un caffè….un gelato…un pranzo o cena…un buon sigaro…un giocattolo per i più piccoli….insomma …..che la ruota giri!

Bella iniziativa, un segno che Ladispoli è sempre un passo avanti, un segno che questa città vuole lavorare per migliorare, ben vengano iniziative del genere…bravo sindaco Grando”.

Franco Conte