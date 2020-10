“Chi ha proposto la delibera sui parcheggi gratis ci metta la faccia”

CIVITAVECCHIA – Lettera in Redazione di Roberta Galletta:

“Comincio a stancarmi. E stavolta scrivo nonostante mi fossi ripromessa di non intervenire in questioni legate alla politica, o più in generale al folklore che da essa viene generato a Civitavecchia.

Se è uno scherzo per l’imminente festività, americana, di Halloween, è, appunto, un’americanata di cattivo gusto in un momento di grande difficoltà in cui si trova la nostra città.

Se invece è vero che è stato elargito il privilegio a chi rappresenta Civitavecchia in Consiglio e in Giunta di non pagare il parcheggio della propria auto privata nelle vie limitrofe a Palazzo del Pincio sarebbe il caso che chi ha proposto questa delibera mettesse la faccia su questa idea degna di Cettola Qualunque.

Certa della non condivisione della maggior parte dei consiglieri e assessori cittadini, di maggioranza e opposizione, di questa infelice delibera di cui neanche sapevano la proposta, mi aspetto il ritiro immediato della stessa.

Occhio che non è un momento felice per la città.

Ergo vedete di comportarvi come veri rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni dando il buon esempio. E non come generali dello stato della Repubblica delle banane”.

Roberta Galletta