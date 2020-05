CIVITAVECCHIA – Lettera in Redazione di Sebastiano Petrarolo, coordinatore di “Io Faro Carnevale”.

“Carlo Sbrozzi lascia un vuoto incolmabile in quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato negli anni in cui si costruiva quella che oggi è una delle principali manifestazioni cittadine.

Attraverso il suo impegno, Carlo seppe trasmettere da subito a noi tutti di ‘Io Faro Carnevale’, non solo la passione per la riscoperta della tradizione civitavecchiese, ma anche il senso profondo di un obiettivo condiviso: ‘educare le giovani generazioni, nell’ottica del superamento dell’esclusione e del disagio’.

Oggi, dopo aver appreso delle sua prematura scomparsa, il Coordinamento ‘Io Faro Carnevale 2020’, nell’esprimere le più sentite condoglianze alla moglie Anna, ai figli Paolo e Riccardo e a tutti i suoi cari, lo ricorda commosso per la passione con cui contribuì a recuperare la tradizione del carnevale civitavecchiese. Un impegno, una collaborazione costante, una dedizione sincera e generosa che hanno saputo regalarci una gioia immensa e contagiosa, una gioia che ad ogni sfilata, anche grazie a Carlo, riusciva davvero ad arrivare a tutta la città.

Per questo, in questo momento di dolore e raccoglimento, desideriamo ringraziare Carlo con il sorriso del suo, del nostro carnevale.

Grazie Carlo, grazie per aver creduto che ‘Io Faro Carnevale’ potesse rinascere. Ad Anna, Sua moglie, ai Suoi figli e nipote, ai Suoi familiari, il nostro sentito Cordoglio”.

Sebastiano Petrarolo – Coordinamento “Io Faro Carnevale”