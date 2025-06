Italia Viva: “Sviluppo turistico a Civitavecchia….” Parliamone”

CIVITAVECCHIA – Domani 4 giugno, alle ore 18.00 presso il Think Tank, in Via V.Annovazzi 5, Italia Viva Civitavecchia ha organizzato il primo incontro di una serie dal titolo “Parliamone”. L’incontro di domani ha come tema POSSIBILITA’, PROSPETTIVE E RISCHI DELLO SVILUPPO TURISTICO A CIVITAVECCHIA. Ne parleranno con la capogruppo al Consiglio Regionale del Lazio Marietta TIDEI, l’assessore al turismo del Comune di Civitavecchia Piero ALESSI, Federica SCALA (Destination Manager del DMO Etruskey), l’architetto Carlotta Berton , l’imprenditore turistico Gabriele SERRAU e l’esperto di commercio e terziario Tullio NUNZI. Questo è il primo di una serie di incontri che toccheranno diversi aspetti dello sviluppo della nostra città, con lo scopo di fornire riflessioni e contributi al dibattito culturale e all’ Amministrazione Comunale , coinvolgendo tecnici, specialisti ed esperti