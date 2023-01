Wikipedia compie gli anni spegnendo ben 22 candeline

Online dal 15 gennaio 2021, da allora – ben 22 anni – sono 23 milioni il numero di voci pubblicate e oltre i 2 milioni il numero di utenti registrati nel nostro Paese.

“Il compleanno di Wikipedia è l’occasione per ringraziare ogni anno tutti i volontari che sostengono la conoscenza libera e contribuiscono con il loro sapere e la loro energia a questo sito, a tutti i progetti Wikimedia e a OpenStreetMap. Nel 2001 nessuno avrebbe mai immaginato che Wikipedia sarebbe diventata 22 anni dopo uno strumento tanto importante da generare un traffico sulla piattaforma pari a 1,7 miliardi di accessi unici mensili” ha commentato Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia.

Su Wikipedia in italiano ad oggi sono 1,8 milioni le voci presenti, di queste l’81% è presente anche in altre lingue. Ogni edizione linguistica ha infatti tra il 10% e il 35% di voci esclusive, che si possono definire “conoscenza unica” condividendo la restante percentuale con altre edizioni linguistiche. Da un’analisi di Alessio Melandri, volontario di Wikipedia e socio di Wikimedia Italia, risulta che Wikipedia in italiano condivide il 37% di voci con la controparte in inglese, il 27% di voci con Wikipedia in francese e il 23% di voci con quella in tedesco.