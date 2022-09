La talpa di Twitter, priorità a profitti rispetto a sicurezza

E’ grave l’accusa che l’ex responsabile alla sicurezza di Twitter Peiter Zatko rivolge alla società “La leadership di Twitter ha “ignorato” gli avvertimenti degli ingegneri ma soprattutto ha dato la priorità ai “profitti rispetto alla sicurezza”“

Zatko sottolinea, spiegando ai senatori americani, che quando entrò in Twitter la società era indietro di dieci anni sugli standard di sicurezza. “Per 30 anni la mia missione è stata rendere il mondo migliore e più sicuro. Sono entrato in Twitter perché credevo che con le mie capacità avrei potuto migliorare significativamente la sicurezza degli utenti negli Stati Uniti e nel mondo“, mette in evidenza Zatko.

“L‘esperienza mi ha insegnato che fare grandi cambiamenti per migliorare la sicurezza è difficile. I cambi incontrano infatti l’opposizione di coloro che hanno profitti dallo status quo. Mi era però chiaro che Jack Dorsey“, l’ex amministratore delegato di Twitter, ” aggiunge Zatko il quale ribadisce di aver rappresentato diverse volte i problemi alla sicurezza ai più alti livelli della società e solo dopo che sono andati inascoltati si è rivolto alle autorità.