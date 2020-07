Google lancia Fabricius: ora possiamo tradurre i geroglifici

Lanciato da Google, disponibile in inglese e arabo, Fabricius è il primo strumento digitale che utilizza la tecnologia del machine learning per per decifrare i geroglifici.

Fabricius è stato sviluppato partendo da un progetto open source e sfrutta l’intelligenza artificiale per decodificare il sistema di simboli usato nell’antico Egitto, rendendolo leggibile a tutti.

Realizzato in collaborazione con i numerose istituzioni: fra le altre la Berlin Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, la Saxon Academy of Sciences and Humanities di Lipsia e il Centro di Egittologia australiano della Macquarie University.

Sarà a disposizione di tutti attraverso tre percorsi di apprendimento dedicati.

