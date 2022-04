XCO Etrusco Città di Cerveteri, settimo posto tra i master 6 di Claudio Albanese per la Mtb Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Con quasi 200 biker al via, è andata in archivio la terza edizione dell’XCO Etrusco Città di Cerveteri, organizzato dalla Tirreno Bike. Un evento che segnava l’apertura del circuito XCO Lazio Cup e che ha beneficiato di un meteo primaverile al cospetto delle previsioni meteo che prevedevano la pioggia.

Teatro di gara il circuito ben preparato in via dei Vignali con diversi tratti tecnici e single track e in cui la Mtb Santa Marinella ha fatto la propria comparsa con Claudio Albanese, settimo classificato di categoria tra i master 6.

In Veneto è ritornata sulla scena agonistica la Mtb Marathon Valle di Zignago che si è disputata nella Brussa di Caorle: sul percorso corto point to point non è riuscito ad esprimersi al meglio Gianfranco Mariuzzo che ha abbandonato a causa di problemi tecnici.