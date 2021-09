Weekend scoppiettante per la Tirreno Atletica

CIVITAVECCHIA – Sabato dedicato ai giovanissimi in casa Tirreno Atletica Civitavecchia: Under 14 presenti sui campi di Tarquinia e Roma per il Trofeo delle province e competizioni dedicate ai più piccoli. Energia inesauribile per i bambini che hanno colorato di biancoazzurro il campo Guidozzi, al seguito degli allenatori in campo Sirio Gatti e Federico Ubaldi con Riccardo Virtuoso. Sfide accese sui 50m e 500m in un pomeriggio di festa dell’Atletica organizzato dal rinnovato ed appassionato comitato provinciale FIDAL di Viterbo: vittorie nei 50m e 500m di Andrea Tavella (cat M8), 50m (cat M10) con Mattia Porretti e 500m con Andrea Mari; tra le bambine (cat F8) vittorie di Emma Pastorelli nei 50m e Chiara Riccone nei 500m. Gare aperte anche ai più grandi con la vittoria di Fabio Massimo Baliva (cat cadetti) nel 600m chiuso in 1’37”78. Tanti atleti sul podio in questa fantastica giornata.

“Una vera festa per gli atleti più piccoli che erano stati sicuramente i più penalizzati durante le chiusure per Covid, con le aperture all’agonismo avvenute poco per volta – commentano dalla società biancazzurra – Tanti gli atleti in gara che hanno risposto brillantemente all’appello con prestazioni molto interessanti grazie alle quali, spesso, hanno monopolizzato il podio delle rispettive gare, ricevendo i complimenti del Presidente del Comitato Provinciale Fidal di Viterbo Alessandro Di Priamo, piacevolmente impressionato.”

Si cambia scenario ma non cambia la recita. Stadio dell’Acquacetosa di Roma con le ragazze di Massimo Dolci e Isabella Papa che hanno lottato tenacemente per conquistare il podio. Ottimi risultati per una categoria in crescita agonistica costante con la vittoria di Melissa De Caro nel biathlon vortex e 50HS e il 600m show con il primo, secondo e quarto posto biancoazzurro di Beatrice Pelliccione, Linda Graziosi e Annalisa De Fazi. Ottime anche le prestazioni di Emma Pucci, Marta Francia ed Eva Striano. Braccini Stefano, quest’ultimo nella categoria Junior, demolisce il fresco personal best sui 3.000metri fatto registrare a Rieti la settimana scorsa, con un probante 9’32”93. Infine un quarto posto a squadre, conquistato grazie a tutti gli atleti presenti. “Veramente impressionante la determinazione con la quale questi piccoli grandi atleti affrontano le competizioni, una determinazione pari solo al loro entusiasmo. Erano tanti in gara e tutti hanno contribuito a questo risultato”, le parole del Presidente Claudio Ubaldi.

Ad Arezzo si corre su strada al Campionato italiano Master sui 10Km con Daniele Michesi che coincide con la 22^edizione della mezza Maratona della città toscana. Parterre d’elite per l’evento con 550 atleti al via e il nostro Daniele chiude in 24^ posizione fra gli M35 con il buon tempo di 1’26”45 sui 21.097 metri.

Si torna infine in terra laziale con la 15^maratonina archeologica di Vulci; percorso di circa 9km nel suggestivo parco della località della maremma, con la vittoria al femminile della nostra Lucrezia Adamo portacolori della Atletica studentesca Rieti Andrea Milardi che taglia il traguardo in 38’35”.

Patrizia Rotolo