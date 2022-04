Weekend decisivo per gli Snipers TECNOALT che domani alle 19.30 saranno impegnati a Legnaro contro i Fox per affrontare gara 2 dei quarti di finale. In caso di sconfitta terminerà il campionato dei civitavecchiesi, in caso di vittoria domenica si giocherà gara 3.

Molte le assenze in casa TECNOALT, principalmente dovute a motivi lavorativi.

“Sarà per noi molto difficile ribaltare la serie – spiega Riccardo Valentini – Legnaro è una squadra molto valida e che in casa ha una marcia in più, noi purtroppo saremo alle prese con numerose assenze fra lavoro, infortuni ed altro. Daremo comunque il 100%, consapevoli che sarà molto difficile ma altrettanto consapevoli che sarebbe un peccato non provare a fare il possibile per vincere e ribaltare la serie”