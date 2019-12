Volley. Torna l’Ultima Schiacciata dell’Anno

CIVITAVECCHIA – È partito il count down per l’evento più atteso della stagione: la seconda edizione del Torneo di Pallavolo Giovanile Città di Civitavecchia, “L’ultima Schiacciata dell’anno”. La macchina organizzativa dello staff del Consorzio Litorale IN Volley è attiva. L’evento, nato dalla mente della Presidente Viviana Marozza, si terrà quest’anno in data 28 e 29 dicembre.

Lo start è previsto per le ore 11 in punto, con la presentazione delle squadre e delle società partecipanti grazie all’intervento della professoressa Manola Camilletti e dello speaker Giuseppe Baratta. Una pallavolo al femminile con numeri straordinari: quattro categorie, under 13,14,16 e 18, ben 13 società, 300 atleti, 28 squadre scenderanno in campo negli impianti del Palazzetto dello Sport, Corsini-La Rosa e del ITIS Marconi. Camilletti e Baratta accompagneranno le società organizzatrici e quelle ospitanti per tutto il torneo e introdurranno durante la presentazione una coreografia curata da Silvia Candido delle atlete del ASGIN Civitavecchia e la voce del soprano Evis Kruta.

Gli atleti durante la due giorni trascorreranno non solo momenti di sport e di divertimento, ma anche istanti di condivisione e convivialità durante i pasti. Promozione dello sport, dell’inclusione, dei sani principi e del fairplay. Ecco le parole chiave che esprimono lo scopo dell’evento, che ha carattere nazionale e residenziale, e che è reso possibile dal main sponsor Conad del Dr. Serafini, dal Circolo Polisportivo “G. Castello”, dalla collaborazione dell’Istituto Superiore di Istruzione “G. Marconi”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Civitavecchia, dalla Fipav CR Lazio e Fipav CT Viterbo.

Società partecipanti: Civitavecchia Volley, Pallavolo Civitavecchia, Vbc Viterbo, KK Eur Volley, Volley Academy, Intent Sport, Duemila12, JVC Civitacastellana, Volley Ladispoli, Pallavolo Tarquinia, Sporting VT, Volley Valmontone,Volley Cecina.