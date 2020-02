Volley: sul podio l’under 14 e l’under 16 del Liv

CIVITAVECCHIA – Argento e bronzo per il Litorale IN Volley. Si chiude con un secondo e un terzo posto l’avventura dell’under 16 e dell’under 14 del Consorzio. I due team allenati da Evelin Guanà hanno concluso la stagione raggiungendo un traguardo prezioso.

L’under 14 ha disputato le Final Four giocando nella semifinale contro l‘Asd Pallavolo Tarquinia, sconfitte per 3-0 si sono poi imposte nella finale per il terzo e quarto posto contro il Team Volley Lago Bracciano. Soddisfatta Evelin Guanà che è stata accompagnata da Rino Bottiglieri durante il campionato. Il team: Belvedersi Greta, Bottiglieri Francesca, Capitani Irene, Celestini Giulia, De Francesco Angelica,Dominici Angelica, Lava Martina, Lepori Martina, Manente Claudia, Roselli Roberta, Sergi Serena, Valentini Delia, Zavate Denissa.

Le ragazze dell’under 16 invece sono scese in campo per disputare la finale per il primo e secondo posto contro il VBC Viterbo. A causa di numerosi infortuni la formazione titolare ha dovuto subire dei cambiamenti che hanno influenzato l’esito della gara. Tuttavia la grinta con cui le ragazze hanno giocato tutte le gare della stagione, pur essendo una squadra completamente sotto età, è la prova dei netti miglioramenti della rosa, accompagnata dalla dirigente Francesca Faiazza e composta da: Bottiglieri Francesca, Cesarini Flaminia, Foschi Roberta, Lava Martina, Manente Claudia, Milea Azzurra, Paoli Martina, Pignatelli Giulia, Pirri Nicole, Quartieri Carola, Santurbano Michela, Spuri Chiara.

Le parole di coach Guanà: “Sono soddisfatta di entrambi i gruppi, si può sempre aspirare a fare di più ma un secondo e un terzo posto sono degli ottimi risultati considerando che le ragazze dell’under 14 sono un gruppo composto da atlete che si sono amalgamate in poco tempo, mentre le ragazze dell’under 16 erano tutte sotto età di ben due anni. L’obiettivo per il resto della stagione è continuare a far crescere entrambi i gruppi attraverso i valori che ogni giorno cerchiamo di infondere ai nostri atleti in palestra: amicizia, serietà, impegno e passione.”