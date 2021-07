Volley. Pergolesi: “Bilancio positivo per le associazioni del territorio”

CIVITAVECCHIA – La Presidente dell’ASP Civitavecchia e Consigliere regionale FIPAV, Marina Pergolesi, traccia un bilancio sui risultati ottenuti in questa stagione dalle associazioni del territorio pallavolistiche del territorio.

“Sono ormai trascorsi poco più quattro mesi da quando sono stata eletta tra i Consiglieri del Comitato Regionale FIPAV Lazio ed è appena trascorso il 30 giugno, data che pone termine alle stagioni agonistiche di tutte le discipline sportive – esordisce la Pergolesi – Ed è proprio in virtù della mia carica di Consigliera Regionale che desidero fare un excursus tra i risultati raggiunti nell’ambito del territorio che maggiormente rappresento e con esso un plauso alle realtà che li hanno raggiunti. La priorità in questo mio ‘viaggio’ va ai giovani, autentico cuore pulsante della nostra disciplina e agli importanti risultati raggiunti nelle categorie giovanili. In ordine cronologico il primo plauso va alla A.S.D. Civitavecchia Volley che ha disputato, tra gli altri, il Campionato Regionale di Eccellenza con la Under 15 femminile, questa loro compagine è giunta fino a disputare la Final Four che assegnava il titolo di Campione Regionale classificandosi al quarto posto”.

“Risultato prestigioso – prosegue – anche quello raggiunto dalla squadra Under 15 maschile del Tuscania Volley che ha raggiunto, disputando il proprio campionato di categoria, la finale interregionale dove la sola più quotata LUBE Volley Civitanova le ha precluso la possibilità di qualificarsi per le Finali Nazionali di categoria e lottare per il titolo di Campione d’Italia. Il plauso maggiore, non me ne vogliano gli altri, va, senza ombra di dubbio, alle bravissime atlete Under 12 della Volley Academy Civitavecchia che hanno disputato un eccellente campionato fino a fregiarsi del titolo di Campionesse Regionali, qualificandosi, per conseguenza, per la Finale Nazionale di Categoria”.

“Se i giovani sono il futuro di questa disciplina – aggiunge la Pergolesi – ed a loro va tutto il nostro incoraggiamento e supporto per ambire, in futuro, ad altri prestigiosi traguardi, non possiamo non riconoscere a due realtà senior, entrambe espressioni del territorio, i giusti meriti per i risultati raggiunti, faccio pertanto i miei complimenti alla RIM Sport vincitrice della fase regionale della Coppa Italia di Serie D Maschile e alla CivitaLad per aver raggiunto il prestigioso traguardo della promozione in Serie B1 femminile, compagine nata la scorsa estate grazie alla proficua collaborazione avviata tra la Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ladispoli e l’ ASD Pallavolo Civitavecchia, società che mi onoro di presiedere, un progetto ambizioso, lungimirante per certi versi futuristico, ma allo stesso tempo dimostrativo per altri, che le collaborazioni portano buoni frutti se ben strutturate e indirizzate verso prestigiosi traguardi comuni”.

“Giunga lieto a tutte le componenti del volley del nostro territorio – conclude Marina Pergolesi – il mio augurio di buone vacanze estive e arrivederci a presto sui parquet, i taraflex e, augurandocelo di tutto cuore sulle tribune annesse”.