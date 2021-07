Volley. Emilian Sandu convocato per la selezione nazionale Allievi

CIVITAVECCHIA – L’ASP Civitavecchia si complimenta con il giovanissimo atleta Emilian Sandu per la sua convocazione alla Selezione Nazionale Allievi.

La Federazione Italiana Pallavolo ha infatti convocato Emilian e altri giovani atleti provenienti da tutta Italia, su indicazione del Direttore Tecnico Giovanile maschile, Prof. Julio Velasco, e del tecnico Monica Cresta, per questo stage che si terrà dal 2 al 10 agosto p.v. presso il Centro Sportivo di Vigna Di Valle.

“La convocazione di Emilian corrobora, laddove fosse necessario, ulteriormente le nostre certezze – commenta in una nota la dirigenza dell’ASP – Siamo, da sempre, una delle migliori Scuole Federali di Pallavolo in assoluto e, soprattutto, un punto di riferimento per il nostro territorio, da oltre 50 anni facciamo pallavolo e la facciamo bene. I nostri atleti seguono un percorso di crescita virtuoso attraverso le varie categorie giovanili per approdare, successivamente, nelle nostre prime squadre e, in molteplici casi, fino a spiccare il volo verso i maggiori campionati nazionali, ne sono valido esempio Alessia Arciprete che ha recentemente conquistato la promozione in A1 Femminile con la Roma Volley Club Femminile e Stefano Catena che disputerà, nella prossima stagione, il Campionato Nazionale di Serie A2″.