Volley. Coach Pietro Grechi lascia la guida del Progetto CivitaLad

CIVITAVECCHIA – ASP Civitavecchia e Volley Ladispoli, consorziate nel Progetto CivitaLad, comunicano di aver risolto consensualmente il rapporto con l’allenatore Pietro Grechi.

“Le due Società – si legge in una nota – desiderano ringraziare Pietro ed il suo staff per il lavoro sin qui svolto con professionalità e correttezza, lavoro che è culminato lo scorso anno con la splendida promozione in B1, centrando un obiettivo storico. La dirigenza del Consorzio augura a Pietro le migliori fortune nel prosieguo del proprio lavoro. Nel contempo comunque il Progetto CivitaLad continuerà con il massimo impegno e la convinzione di poter presto tornare ad essere punto di riferimento del territorio proprio in quella categoria che oggi salutiamo”.