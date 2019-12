Volley: centra l’obiettivo la festa di Natale rosso nera e blu

CIVITAVECCHIA – Una contagiosa allegria ha animato la festa di Natale “Solidarietà in Amicizia” del Consorzio Litorale IN Volley.

Va a segno lo scopo di sensibilizzare i propri atleti e le rispettive famiglie tramite la solidale raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto ad una famiglia cittadina segnalata dalla Caritas Don Milani. Già dalle prime ore del pomeriggio lo staff Cv Volley ha dato il via ai preparativi, allestendo la sala con decorazioni natalizie e predisponendo le attrezzature dei giochi per i bambini ed i ragazzi. Un’atmosfera serena ed accogliente ha avvolto tutti i partecipanti alla festa, che sono stati intrattenuti con musica, balli di gruppo, e soprattutto la golosa gara di torte e la tombolata. Una circostanza conviviale che permette di vedere l’ambiente sportivo sotto una prospettiva diversa: quella dell’inclusione e dell’aggregazione sociale. È questo un messaggio che il Litorale IN Volley vuole ribadire e che continuerà a promuovere attraverso un ambiente sano e fondato su soldi valori. Soddisfatta la Presidente Viviana Marozza che ringrazia di cuore gli sponsor Allestimento Grafico Sganappa, Art&Copy, ATES Energy, Azienda Agricola Monte Jugo, Bar del Sole, Comal, Compagnia Portuale Civitavecchia, Directa Viaggi Tour Operator, Macelleria Roversi, Montalto Montaggi, Panificio Barabara al Mercato, Tecnology&Construction e soprattutto ad Unicoop Tirreno Sezione Soci Coop di Civitavecchia, Ilenia B e Comunitec S.R.L. e le famiglie, gli atleti e lo staff che hanno partecipato alla festa.

Torneo interno di Minivolley. Tuttavia l’attività del Consorzio prosegue, tra gare prenatalizie, allenamenti ma soprattutto il torneo di Natale interno organizzato per i bambini del minivolley e del microvolley, che domenica pomeriggio scenderanno in campo per una giornata dedicata a loro, insieme agli atleti under 12,13 e 14.