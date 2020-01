Vittoria in rimonta per gli Snipers TecnoAlt a Forlì

CIVITAVECCHIA – Ancora una vittoria, ancora all’overtime, ancora in rimonta per gli Snipers TecnoAlt Civitavecchia. La formazione di coach Gavazzi ha espugnato la pista di Forlì nell’ottava giornata del campionato nazionale di serie B, vincendo 4-3 in rimonta.

La gara non era iniziata al meglio per i civitavecchiesi, sotto 2-0 ad inizio primo tempo. La rete di capitan Novelli accorcia le distanze nel primo tempo, prima del pari nella ripresa a firma di Fabrizi in powerplay.

Nel finale la gara si riscalda parecchio: Forlì di nuovo in vantaggio ma a 15 secondi dalla fine è ancora capitan Novelli a ristabilire il pareggio, trasformando un tiro di rigore. All’overtime la zampata vincente è di Elia Tranquilli, che regala i 2 punti alla formazione civitavecchiese che si conferma al terzo posto in classifica.

Gianmarco Novelli: “La gara è stata combattuta fin dall’inizio, l’arbitraggio non è stato dei migliori, a parer mio ha fatto inasprire la partita. Il campo di Forlì è un campo difficile, almeno per noi, ma siamo riusciti a portare a casa due punti importanti, dato che la partita si è prolungata all’overtime”.

Il tabellino: Stefano Loffredo, Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli (2), Veronica Novelli, Riccardo Valentini, Marco Stefani, Stefano Cocino, Elia Tranquilli (1), Luca Tranquilli, Ravi Mercuri, Manuel Fabrizi (1).