Vieni a giocare a rugby! Open day il 5 settembre al “Moretti Della Marta”

CIVITAVECCHIA – Settembre ha con se grandi appuntamenti! Si devono riorganizzare le giornate e prendere nota degli appuntamenti quotidiani… Un periodo particolare, ma non dobbiamo dimenticare quanto è importante far praticare sport ai propri figli.

I bambini/e, ragazzi/e che praticano sport non solo rafforzano il corpo, ma apprendono anche l’importanza di valori fondamentali quali l’amicizia, la solidarietà, l’autodisciplina, la fiducia in sé stessi e il lavoro di squadra.

Vi suggeriamo 3 importanti motivi per provare a giocare al Rugby Civitavecchia:

Amici ed amiche! Nel Rugby Civitavecchia, non si può andare avanti senza il sostegno di un compagno di squadra, non puoi giocare da solo e avrai sempre qualcuno pronto ad aiutarti e tirarti fuori dai guai, così noi del CRC si definisce la parola amico/a!

Aiuta a controllare il carattere! Il contatto fisico aiuta i più insicuri a confrontarsi e crescere, ai più esuberanti a controllare l’aggressività. Ogni bambino può trovare il proprio spazio, alto o basso, grande o piccolo… ognuno potrà giocare e divertirsi! L’attività motoria è completa, si corre, salta, passa, afferra, rotola e si lotta.

Tuo figlio/a imparerà l’educazione e il rispetto dei ruoli giocando al Rugby Civitavecchia! Le regole nel CRC sono severe, ma utili in ogni ambito della vita! Ogni figura rappresenta un ruolo, gli allenatori e l’arbitro rappresentano la figura istituzionale, ma ci sono anche la leadership del proprio capitano e il rispetto per gli avversari.

Vieni all’OPEN DAY di lunedì 5 Settembre alle ore 17,30 al Campo “Moretti Della Marta” a San Gordiano. Il CRC è alla ricerca di nuovi talenti per la Stagione Sportiva 2022- 2023.

Se tuo figlio/a è nato tra il 2018 e il 2019, la categoria in cui rientrerà sarà UNDER 5, 2016 – 2017, UNDER 7, 2014 – 2015 UNDER 9, 2012 – 2013 UNDER 11, 2010 – 2011 UNDER 13, 2008 – 2009 UNDER 15, 2006 – 2007 UNDER 17, 2003 – 2004 – 2005 UNDER 19.

Per info: 349-5009670 Email: segreteria@rugbycivitavecchia.com