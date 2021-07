Un’altra finale regionale per la Volley Academy

CIVITAVECCHIA – Non è ancora giunto il momento di andare in vacanza in casa Volley Academy: se infatti i bambini del mini-volley hanno continuato numerosissimi ad affollare il parco dell’Uliveto con i corsi protrattisi per tutto il mese di Giugno, i ragazzi e le ragazze del settore agonistico stanno continuando a lavorare in palestra, alternando gli allenamenti a piacevoli momenti di relax in piscina.

Tra loro le promettenti atlete della Under12 Academy che, fresche vincitrici sia del titolo Regionale OPES Under12F 6×6 che del titolo Provinciale FIPAV Under12F 3×3 appena conquistato, saranno impegnate in un ultimo, piacevolissimo sforzo: domenica 4 luglio nell’impianto di Zagarolo sono infatti chiamate ad affrontare la Finale Regionale FIPAV Under12 Femminile 3×3 che le vedrà opposte alle ore 11.00 alla formazione romana del Green Volley.

“E’ una grande soddisfazione per noi tutti, atlete, famiglie e Società, aver raggiunto questa finale – afferma il direttore tecnico Giuseppe Ruggiero – Le atlete hanno lavorato con impegno e continuità tutto l’anno nonostante le mille difficoltà e il lavoro premia sempre. Spero che quella di domenica possa rappresentare un nuovo, ulteriore punto di partenza che ci permetta di alzare ancora l’asticella, magari qualificandoci per la Fase Nazionale prevista per metà settembre.”

Un grosso in bocca al lupo, dunque, alle giovani giallo-nere della Volley Academy Civitavecchia, pronte a regalarci bellissime emozioni in diretta sul canale You Tube della Fipav Lazio al seguente link https://youtu.be/8c-NuvR5RM4 .