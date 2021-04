Una vittoria e una sconfitta per le ragazze della Cv Skating

CIVITAVECCHIA – Una vittoria ed una sconfitta nella quinta giornata del campionato femminile per la formazione tutta in rosa della Cv Skating.

Le ragazze di coach Gavazzi hanno vinto al sabato contro i Panthers Velletri per 4-3 in rimonta mentre domenica contro il Vicenza al contrario hanno ceduto per 2-1 dopo essere state in vantaggio. Entrambe le gare si sono giocate al PalaMercuri di Civitavecchia.

Nel primo match, le ospiti si portano avanti 2-0 ma le civitavecchiesi con pazienza e fatica ribaltano le sorti dell’incontro, grazie ad una rete di Laura Giannini a meno di 1′ dal termine.

Nella seconda gara, dopo l’iniziale vantaggio firmato da Rosaria Nambuletto, sono invece le ospiti a ribaltare l’esito dell’incontro grazie ad una grande prestazione del proprio portiere.

In classifica generale Civitavecchia rimane al quarto posto in classifica.

“Sono state due belle partite, equilibrate e combattute, in cui abbiamo dato il 100% per provare a vincere – afferma il capitano Veronica Novelli – contro il Velletri siamo riuscite a rimontare una gara che si era messa male mentre contro il Vicenza la goalie Brisiniello ha fatto la differenza con 52 parate. Nel complesso sono soddisfatta della prestazione della nostra squadra e lavoreremo per migliorarci e farci trovare pronte per i prossimi impegni”.

(foto di Carlo Ceccotti)