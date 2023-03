Una strepitosa Lucrezia Adamo a Valencia

CIVITAVECCHIA – Al cospetto di circa 2500 atlete provenienti da 17 nazioni e 16 province spagnole Lucrezia Adamo è medaglia d’oro alla prima edizione del Trofeo UPV e medaglia d’argento della categoria giovanile alla Carrera 10km Fem Race di Valencia che si è tenuta domenica 5 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Giunta alla nona edizione, è una gara pionieristica essendo la prima 10K nella categoria femminile in Spagna.

Il percorso comprende le strade più suggestive del centro di Valencia e attraversa i punti più emblematici della città come la Puerta del Mar o il Puente del Reino.

La manifestazione internazionale ha visto quest’anno la partecipazione di atlete d’elite come Jessica Guerrero, Vanessa Romero e la vincitrice Cristina Juan Torres.

Lucrezia Adamo, civitavecchiese, tesserata con l’Atletica Studentesca Milardi di Rieti, allenata dal tecnico Roberto Di Luzio, è salita due volte sul podio sia come seconda classificata nella classifica giovanile sia come prima classificata nel Trofeo messo in palio dalla Università Politecnica di Valencia ottenendo anche un buon riscontro cronometrico e addirittura il nono posto assoluto all’arrivo dietro alle più grandi e titolate atlete spagnole e su oltre 1500 atlete giunte al traguardo.