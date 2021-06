Una giornata di festa al “Moretti Della Marta” con il Civitavecchia Rugby

CIVITAVECCHIA – Dopo tante difficoltà, malumori, lunghi periodi di isolamento e solitudine, finalmente una giornata dall’insegna della gioia, della felicità e dello stare insieme ha allontanato i brutti pensieri in casa Civitavecchia Rugby dopo il lungo lockdown sportivo ed emotivo.

Sabato mattina, presso l’impianto “Moretti della Marta”, è andata in scena infatti la festa di consegna dei diplomi.

“Abbiamo perso due stagioni sportive di Rugby – commentano dalla dirigenza biancogiallorossa – ed allora, con questa iniziativa, volevamo riconquistare parte del tempo. Ci siamo riusciti e tutto questo grazie alla presenza delle Giovanili del Rugby Civitavecchia. Dalla Under 6 alla Under 14 con i nostri Super Atleti ed i loro Genitori, gli Allenatori, i Dirigenti, la Segreteria, lo Staff, il Settore Medico, la Dirigenza, i Supporter abbiamo chiuso una Stagione che nonostante tutto ci ha visti protagonisti. Bisognerà mettere in campo prossimamente un lavoro sportivo di cura che coinvolga tutte le agenzie educative per restituire alla generazione dei nostri rugbisti il senso del domani e il coraggio di guardare al futuro senza paura. Bisognerà prenderli per mano, accompagnarli verso la luce alla fine di quel tunnel che ci ha tenuti prigionieri, non certo per indicargli il cammino, ma per metterli di fronte alla loro scelta di libertà. Ai nostri Atleti abbiamo consegnato il diploma di ‘Ottimo Rugbista del CRC’. Non ci arrenderemo mai contro questo terribile nemico non lo abbiamo fatto nel passato e non faremo mai nel futuro!!! Ed ora vacanze, sulle spiagge, in montagna, in città giocando con gli amici con una palla dalla forma ovale! Una solo richiesta, raccontate a tutti gli amici la splendida avventura che avete avuto con il Rugby Civitavecchia, perché a Settembre vogliamo essere di più perché più siamo a giocare a Rugby più ci divertiamo”.