Una festa di sport e integrazione al “Moretti della Marta”

CIVITAVECCHIA – Una palla dalla forma ovale tanti bambini/e, ragazzi/e del luogo ed ucraini con le rispettive famiglie hanno giocato al Campo Moretti Della Marta abbattendo tutti i muri con lo sport ed in primis con il “Rugby Open Day 2022”.

E’ stato un pomeriggio fantastico, sabato 9 Aprile: non solo per lo Sport, ma in particolare per il sociale, vedere tutto quel grande gruppo di bimbi ed adolescenti giocare e divertirsi anche senza conoscersi.

Non c’è stato nessun problema di comprensione anche se lingue diverse sono state in campo in questo “Open Day 2022”.

C’era chi per la prima volta ha visto questo pallone pensando che fosse deformato per la forma ovale, c’era chi invece cercava di spiegare come si gioca, sentendosi già veterano; in tutto questo educatori, allenatori, dirigenti, la segreteria e lo staff del Rugby Civitavecchia hanno condotto e portato a termine un fantastico “Open Day 2022”.

Coordinatori della giornata open day 2022 di Civitavecchia, Valentino Arillo (coordinatore unita di crisi della Protezione civile) e Andrea Gargiullo (DT giovanili del Rugby Civitavecchia) a cui vanno fatti i complimenti insieme ai loro staff, così come alla proposta sportivo-educativa della F.I.R ( Federazione Italiana Rugby) “SPORT – SOCIALE” che ha preparato la giornata a livello nazionale.

Dietro a tutto questo poi ci sono i genitori dei campioni del Rugby che li hanno portati al campo riuscendo ad unire bambini di nazionalità diverse sotto un unico scopo, dando vita a questo importante momento di integrazione.

I bambini hanno dimostrato, nonostante fosse un momento di prima relazione di sport e intercultura, di essere in un contesto di alta potenzialità attraverso uno strumento, il Rugby, che consente un facile approccio ed inserimento nella vita quotidiana.

Alla fine un mangereccio Terzo Tempo con prelibati dolci e bibite a tutti i presenti.

“Il Mondo del Rugby Civitavecchia – commenta la dirigenza – da sempre e costruttivamente opera in continuità con l’iniziativa dello sport e del sociale e ne ha confermato la positività nella preparazione dei bambini e bambine anche in questa giornata. Una collaborazione consolidata che si attua sia con la promozione delle iniziative e dei progetti, vedi “Open Day 2022”, sia con lo scambio di materiali e di reciproche informazioni sui progressi e sulla crescita culturale e sociale dei piccoli allievi rugbisti”.