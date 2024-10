Una brillante UNDER 16 CRC/URL vince in trasferta vs Lazio Rugby

CIVITAVECCHIA – “Sicuramente un risultato positivo in questa prima partita, che mette termine ad un lungo periodo di preparazione. – Head Coach Marian Neagos – Nonostante qualche errore individuale tipico delle prime giornate di campionato, i ragazzi sono scesi in campo con degli obiettivi ben definiti, guadagnandosi il vantaggio al 8’ del primo tempo con la meta di Gargiullo e rimanendo in vantaggio per tutta la partita, non perdendo l’occasione di reagire agli errori segnando punti che si sono rivelati fondamentali per la costruzione della vittoria. Nella ripresa i ragazzi hanno aumentato subito il distacco con un calcio di punizione piazzato da Pergolesi ed al trentesimo con la meta di Storri trasformata da Pergolesi che sigilla il risultato dei Leoni. Sullo scadere complice il caldo e la stanchezza abbiamo subito una meta che ha chiuso la partita sul 20 a 12.Questo match ci lascia con importanti spunti per il lavoro di questa settimana in preparazione al match casalingo con le Fiamme Oro di domenica prossima, con tutto lo staff siamo fiduciosi di riuscire a ottenere ottimi risultati viste le ambizioni dei ragazzi”.