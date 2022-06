Un successo il 1^ Campionato di Padel a squadre targato Dlf Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Più di 100 giocatori suddivisi in Serie A e Serie B si sono sfidati per 5 giornate sui 3 campi da Padel di nuova generazione del DLF Civitavecchia, ad 1 anno di inizio della neonata attività padelistica.

Giocate di alto livello, goliardia, momenti di socialità, un montepremi di 1.500 Euro, gli ingredienti di un successo annunciato. Complimenti alle squadre vincitrici: PADLEOCTOPUS Serie A e POWERBALL Serie B che si sono aggiudicate un buono spendibile presso Smash 88 del valore rispettivamente di €400 e di €200.

Considerevoli gli altri premi ricevuti da tutte le squadre di serie A e B che si sono posizionate dal 2^ all’ultimo posto in classifica.

Soddisfatta la dirigenza del DLF che ringrazia tutti i partecipanti che hanno scelto il DLF CIVITAVECCHIA per mettersi in gioco nel 1^ Campionato di PADEL a squadre della città e gli sponsor.

Infine, uno speciale ringraziamento a tutto lo staff del DLF che si è costantemente prodigato per la buona riuscita del campionato e al maestro Enrico Galeani ideatore dell’evento sportivo.