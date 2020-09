Un Rugby Civitavecchia sempre più attento alle esigenze sportive e sociali dei ragazzi

CIVITAVECCHIA – “Impegno, sofferenza, gioia, timori, esaltazione, regole e non ultimo rispetto dell’avversario e dell’arbitro”. Queste le parole d’ordine del Civitavecchia Rugby che, nell’ambito del Progetto Tecnico della Stagione Sportiva 2020-2021, attraverso la professionalità di allenatori dediti al presente e futuro della Palla Ovale, vuole mirare ad una garanzia formativa Tecnico-Motoria-Sportiva-Sociale coerente ed in continua evoluzione.

“Gli obiettivi saranno dedicati fortemente a generare competenze specifiche per ogni categoria al fine di migliorare il processo della crescita dell’atleta – spiega una nota societaria – Sarà un lavoro di un pool scelto di allenatori con esperienza e professionalità dedicata specificamente a tutti i ragazzi e ragazze del Rugby Civitavecchia. Allenatori e Allenatrici di provata esperienza e nuovi, a cui durante la stagione saranno affiancati altri, si dedicheranno a dare una visione di un Club che vorrà nelle sue file necessariamente la crescita prima di ragazzi sportivi e poi di campioni con principi, regole, umiltà, rispetto per il mondo che li circonda, questo sarà il nuovo corso del CRC”.

Questa la composizione dello staff tecnico:

• Direttore Tecnico – GARGIULLO Andrea;

• Responsabile Settore u 6 – u 8 – u 10 – 12 – 14 – 16 GARGIULLO Andrea;

• Responsabile Settore u18 – seniores TRONCA Mauro;

· Preparatore u6 – u14 – NOCCHI Michele, NASTASI Luca;

· Preparatore u16 –seniores – DIANA Giuseppe;

· Under 6 Capo allenatore – LUZZIETTI Lorenzo assistenti – NOCCHI Michele, NASTASI Luca, tirocinanti AGLIOTI Alessandro – OLIVIERI Fabiano;

· Under 8 Capo allenatore – NASTASI Luca assistenti –NOCCHI Michele, LUZZIETTI Lorenzo, tirocinanti AGLIOTI Alessandro , OLIVIERI Fabiano;

· Under 10 Capo allenatore – CENTRACCHIO Giorgio assistenti – DI LEVA Antonio , MONTANA LAMPO Simone, MADDALONI Marco;

· Under 12 Capo allenatore – GARGIULLO Andrea assistenti – PERGOLESI Stefano tirocinanti: DE PAOLIS Filippo;

· Under 14 Capo allenatore – COSIMI Federico assistenti – MONTANA LAMPO Simone , MADDALONI Marco;

· Under 16 Capo allenatore – GARGIULLO Andrea assistenti – BERNI Sergio;

· Under 18 Capo allenatore – MORETTI Alessio;

· Seniores Capo allenatore – TRONCA Mauro – collaboratore assistente – DENISI Umberto.